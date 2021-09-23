Сибирячка на инвалидной коляске растрогала судей чемпионата своим вальсом

Алена завоевала бронзу в одиночной программе. Фото: предоставлено Анной Мурашкиной

Сибирячка Алена Мелешина станцевала вальс, танго и фокстрот на инвалидной коляске и получила «бронзу» всероссийского чемпионата. Организаторы студии инклюзивного танца «Интеграция» рассказали о том, как прошли соревнования.

— В середине сентября спортсмены стали финалистами Всероссийского чемпионата по танцам на колясках. Алена Мелешина заняла третье место в общей программе, в наиболее сложной категории. Четвертое место в «латине» заняла я и Роман Панин, а также Максим Тутаев и Александра Рогожкина. Данил Павлов исполнил соло-фристайл и занял пятое место среди детей, — рассказала КП-Новосибирск организатор проекта «Мисс Леди Интеграция» Анна Мурашкина.

Танцоры мечтают тренироваться на паркете. Фото: предоставлено Анной Мурашкиной

Всего на соревнования в Санкт-Петербург прилетели более 100 спортсменов с инвалидностью из 19 регионов страны. В тройку лидеров попали команды Санкт-Петербурга, Перми и Тюмени. Однако новосибирские спортсмены планируют получить КМС и мечтают тренироваться на паркете, чтобы завоевывать медали.

— На данный момент в студии занимается 11 спортсменов в возрасте от 11 до 40 лет. Пары колясочникам составляют профессиональные танцоры, но покрытие пола, спортивный линолеум, не отвечает необходимым требованиям. Колеса коляски плохо скользят по нему и повороты получаются не так быстро как хотелось бы. Выйдя на паркет на Чемпионате России в день соревнований и порепетировав на нем, доставили повороты так как на паркете они получаются в полтора раза быстрее и легче, — отметила Анна Мурашкина.

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