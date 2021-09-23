Под Новосибирском полицейский поймал беглого преступника возле избирательного участка

Полицейского наградят за бдительность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Старший сержант полиции Сергей Кононенко из Кольцово задержал преступника во время голосования на выборах. Подробности рассказали в сообществе «МВД России» «ВКонтакте».

— Старший сержант полиции Серегй Кононенко охранял избирательный участок. Посмотрев в окно, полицейский заметил подозрительного гражданина. Приглядевшись внимательно, сержант полиции опознал в прохожем злоумышленника, объявленного в федеральный розыск по подозрению в совершении имущественного преступления, — сообщили в паблике.

Полицейский выбежал на улицу, догнал подозреваемого и вызвал наряд. Оперативники задержали 26-летнего жителя Новосибирского района и поместили под арест. Руководство ГУ МВД по Новосибирской области предложило наградить бдительного полицейского.

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