В Новосибирской области 76-летний пенсионер ушел гулять с собакой в лес и пропал

Дедушка ушел в лес вместе со своей собакой и пропал на несколько часов. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В районе остановочной платформы Тасино в Мошковском районе Новосибирской области ищут 76-летнего Николая Осиповича Стацевич. Дедушка пропал днем 23 сентября: он ушел в лес вместе со своей собакой и до сих пор не вернулся. Телефон с собой пенсионер не взял. Соседи по даче забили тревогу после долгого отсутствия пенсионера и решили обратиться за помощью. Сейчас мужчину ищут волонтеры и полиция.

— Приметы: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-зеленую куртку ниже колен, темно-синее трико, черные утепленные галоши и голубую кепку. С собой у него было белое ведро. Мужчина ушел вместе с большой лохматой собакой.

Как отмечают поисковики, у пенсионера есть определенные проблемы со здоровьем, ему может стать плохо. Кроме того, у мужчины возможны проблемы с памятью. А учитывая холодную и сырую погоду, особенно важно постараться найти его как можно скорее. Сейчас волонтеры уже выехали на срочный поиск мужчины.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Николай Осипович, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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