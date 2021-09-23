Появилось видео как в Новосибирске иномарка сбила школьницу, перебегавшую дрогу на красный

Появилось видео ДТП на улице Выборная в Новосибирске, где иномарка сбила девочку-подростка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску\Кадр из видео

Появилось видео ДТП на улице Выборная в Новосибирске, где иномарка сбила девочку-подростка. Напомним, произошло оно вечером в среду, 22 сентября.

— Сегодня, около семи часов вечера 37-летний водитель автомобиля Toyota Corolla около дома №127 по улице Выборная он сбил девочку, перебегавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу, - сообщали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

На кадрах ролика видно, что девочка действительно перебегала дорогу среди потока машин и оказалась под колесами иномарки недалеко от автобусной остановки. Как выяснилось позже, пострадавшей девочке 13 лет, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

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