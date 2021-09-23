Дополнительные две тысячи новых контейнеров для раздельного сбора ТКО установят в Новосибирской области

Еще две тысячи контейнеров для раздельного накопления ТКО появятся в регионе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще две тысячи контейнеров для раздельного накопления ТКО за счет средств федерального бюджета появятся в регионе, а муниципалитеты за счет региональных субсидий ликвидируют еще восемь несанкционированных свалок. В регионе совершенствуется система обращения с отходами производства и потребления.

Министерство ЖКХ и энергетики региона проводит работу по развитию инфраструктуры для раздельного сбора и обработки ТКО. Как сообщил глава регионального МинЖКХ Денис Архипов, сейчас в регионе действует шесть предприятий по обработке ТКО и установлено 2 668 контейнеров для раздельного сбора. За 2,5 года их количество увеличилось уже в 5,5 раза. При этом регион вошел в число 46 субъектов РФ, которым в текущем году предоставляются дополнительные средства федерального бюджета на покупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Ориентировочный объем средств составит 39 миллионов рублей, что позволит приобрести порядка 2 тысяч новых контейнеров для раздельного сбора.

Кроме того, Денис Архипов сообщил, что министерство ведет подготовку документов для получения бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Татарске, Куйбышеве, Тогучине, Каргате. Отправка заявки планируется до конца сентября.

Как прокомментировали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в рамках областной госпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» предусмотрено предоставление субсидий органам местного самоуправления на ликвидацию несанкционированных свалок, образовавшихся до начала 2019 года, в первую очередь свалок, в отношении которых имеются судебные решения или соответствующие предписания органов прокуратуры и государственных контрольно-надзорных органов. В июле 2021 года на эти цели выделены средства областного бюджета в размере более 36 миллионов рублей. Планируется ликвидировать восемь свалок в восьми муниципальных районах области. В настоящее время органами местного самоуправления ведется подготовка к проведению конкурсных процедур на определение подрядчиков для выполнения работ по ликвидации свалок.

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