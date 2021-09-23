Долг жителей Новосибирской области за услуги ЖКХ составил 4,5 миллиарда рублей

Жители Новосибирской области задолжали 4,5 миллиардов рублей за коммунальные услуги. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Новосибирской области задолжали 4,5 миллиарда рублей за коммунальные услуги. Такие данные по ситуации на 1 августа представил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов на пресс-конференции 23 сентября.

— Просроченная дебиторская задолженность по всем видам коммунальных услуг на 1 августа составляла 4,5 миллиарда рублей. Это цифра значительная, и можно сказать, что проблема не в ее объеме, а в том, что за прошлый год был по ней значительный прирост: на 1 миллиард 100 миллионов рублей, — пояснил Денис Архипов.

Министр отметил, что специалисты заметили это в тот период, когда действовали послабления с оплатой коммуналки услуг. Однако сейчас ситуация уже стабилизируется.

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