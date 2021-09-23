Новосибирский иммунолог рассказала о введении разных вакцин от коронавируса

Новосибирский иммунолог Татьяна Ивлева рассказала о ревакцинации от ковида разными препаратами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский иммунолог Татьяна Ивлева рассказала о ревакцинации от ковида разными препаратами. По словам медика, сейчас в регионе прививку повторно поставили уже 5% жителей.

— Ревакцинацию можно делать любым препаратом, но, на мой взгляд, удобнее выбрать препарат «Спутник Лайт», поскольку прививку делают один раз. При этом ее будет достаточно для поддержания иммунитета, если ранее вы уже вакцинировались или переболели, — пояснила Татьяна Ивлева на пресс-конференции с журналистами.

Тем не менее, медик отметила, что в каждом конкретном случае лучше проконсультироваться с врачом, чтобы была возможность учесть особенности здоровья каждого конкретного пациента. По данным на 21 сентября, в Новосибирскую область поступило более 1 миллиона доз разных вакцин от COVID-19.

Иммунолог также отметила, что несмотря на то, что сейчас в регионе полным ходом идет также вакцинация от гриппа, совмещать ее с вакцинацией от коронавируса не рекомендуется.

— Для тех, кто еще не вакцинировался от коронавируса, на мой взгляд, правильнее будет вначале поставить вакцину от ковида, а через месяц после завершения курса вакцинации привиться от гриппа, — отметила Татьяна Ивлева.

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