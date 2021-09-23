Экс-директору и медсестре Бердского дома престарелых вынесли приговор после гибели ветерана, выпавшего из окна

Пенсионер выпал со второго этажа учреждения. Фото: «Бердский пансионат ветеранов труда имени М.И. Калинина»
Бердский городской суд вынес приговор бывшему директору «Бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина» и местной медсестры. Их обвиняют в халатности и оставлении в опасности после гибели ветерана. Напомним, трагедия произошла еще в 2018 году: 77-летний мужчина выпал со второго этажа учреждения.
— В суде установлено, что директор учреждения не предпринял мер к госпитализации 77-летнего мужчины, нуждающегося в психиатрической помощи, которая не могла быть ему оказана в пансионате. 13 октября 2018 года мужчина выпал со второго этажа одного из зданий пансионата и получил телесные повреждения, впоследствии летом 2019 года скончался, — сообщили в областной прокуратуре. — Медсестра учреждения, имея основания и возможность, не оказала мужчине первую помощь и не сообщила о происшествии лечащему врачу и заведующему отделением, то есть — оставила мужчину в опасности.
Мужчина свою вину в произошедшем признал полностью, а вот медсестра — нет. Суд приговорил директора к 2,6 годам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должность в госучреждениях на два года. Медсестру приговорили к 9 месяцем исправительных работ, однако на момент вынесения приговора срок давности преступления уже истек и от назначенного наказания сибирячку освободили.
ОФИЦИАЛЬНО
— Собранные следственными органами СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух сотрудников социального учреждения. Бывший директор пансионата признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), а медицинская сестра осуждена по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), — пояснили в областном Следственном комитете.
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