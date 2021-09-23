Новосибирский школьник стал звездой инстаграма после того, как его отметил актер фильма «Дюна» Тимоти Шаламе

Новосибирский школьник написал рецензию на фильм «Дюна» и стал звездой инстаграма. Фото: соцсети

Новосибирский школьник написал рецензию на фильм «Дюна» и стал звездой инстаграма. Отзыв 16-летнего подростка отметил в сторис у себя в профиле актер Тимоти Шаламе, сыгравший в картине главную роль.

— Спасибо всем за восторженные отзывы на рецензию, я сам в шоке от происходящего, меня репостнул Шаламе! Сам не верю во все это, просто держите меня на ногах, — написал подросток в своем инстаграме.

За несколько дней пост школьника с рецензией на фильм уже успел набрать больше 14 тысяч просмотров и более 350 комментариев. А подписчики активно поздравляют его с успехом:

— Тебе сейчас вся страна завидует!

— Тимоти прочитал твою рецензию! Повезло!

— Чувак, ты крут, — пишут сибиряки.

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