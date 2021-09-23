Прокуратура начала проверку после пожара в новосибирском бараке, где жили 20 человек

прокуратура начала проверку после того как в Новосибирске около двадцати человек остались без жилья после пожара. Фото: "АСТ-54"

Областная прокуратура начала проверку после того как в Новосибирске около двадцати человек остались без крыши над головой после пожара в бараке. ЧП произошло вечером, 22 сентября по адресу 3-й переулок Серафимовича,16. По словам жильцов, возгорание случилось из-за замыкания проводки.

— Прокурору города Новосибирска поручено организовать проверку исполнения мэрией Новосибирска законодательства при расселении аварийного жилого дома, оценить законность подготовки его к отопительному сезону, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в произошедшем ЧП, к счастью, никто не пострадал. На место произошедшего оперативно прибыли пожарные: тушили огонь 11 единиц техники и 35 человек личного состава.

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По словам жильцов, их дом должны были расселить еще несколько лет назад (подробнее).

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