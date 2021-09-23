В Новосибирске около площади Трубникова случилось тройное ДТП

В Новосибирске произошло тройное ДТП.
Фото: Никита МАНЬКО
Днем в четверг, 23 сентября, в Новосибирске произошло тройное ДТП. Последствия аварии засняли на видео очевидцы.
На проезжей части столкнулись сразу три машины.
Фото: Никита МАНЬКО
— Мужчина на синей машине ехал по улице недалеко от площади Трубникова, перестраивался и врезался в другое авто. И потом та машина въехала в третью, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.
Авария затруднила движение на дороге.
Фото: Никита МАНЬКО
По словам сибиряков, в ДТП никто не пострадал. Однако тройная авария немного затруднила движение на этом участке дороге: другим автомобилистам приходилось объезжать образовавшийся на проезжей части «паровозик».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер