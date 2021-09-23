В Новосибирске около площади Трубникова случилось тройное ДТП

В Новосибирске произошло тройное ДТП. Фото: Никита МАНЬКО

Днем в четверг, 23 сентября, в Новосибирске произошло тройное ДТП. Последствия аварии засняли на видео очевидцы.

На проезжей части столкнулись сразу три машины. Фото: Никита МАНЬКО

— Мужчина на синей машине ехал по улице недалеко от площади Трубникова, перестраивался и врезался в другое авто. И потом та машина въехала в третью, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Авария затруднила движение на дороге. Фото: Никита МАНЬКО

По словам сибиряков, в ДТП никто не пострадал. Однако тройная авария немного затруднила движение на этом участке дороге: другим автомобилистам приходилось объезжать образовавшийся на проезжей части «паровозик».

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