В Новосибирской области установят 2000 контейнеров для раздельного сбора мусора

В Новосибирской области установят 2 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области установят две тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов. Они появятся в области за счет денег, выделенных из федерального бюджета. Кроме того, в регионе ликвидируют 8 незаконных свалок. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказали в правительстве Новосибирской области.

Сейчас в регионе работают 6 предприятий, перерабатывающих ТКО. А еще установлены 2668 контейнеров для раздельного сбора мусора. За последние 2,5 года из число увеличилось в 5 с половиной раз. Теперь Новосибирской области выделят еще 39 миллионов рублей из федерального бюджета на покупку двух тысяч таких контейнеров.

В правительстве напомнили, с 2020 года на полигоне «Гусинобродский» установили мусоросортировочный комплекс. Мощность его составляет 50 тысяч тонн. По данным ведомства, она позволит обработать порядка 20% поступающих туда отходов.

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