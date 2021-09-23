Новосибирцы стали чаще жаловаться на продажу паев ПИФ вместо открытия вклада

Новосибирцы направили свои жалобы в Банк России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Новосибирской области 28 раз пожаловались Банку России на то, что под видом одного продукта им продают другой. В прошлом году жалоб было значительно больше, в этом их меньше, потому что изменилась их структура, половина из них приходит на паи ПИФ, треть — на ИСЖ.

— Опасность мисселига состоит в том, что, купив финансовый продукт, человек может не получить ожидаемого. Поэтому новосибирцы стали два раза чаще продавать свои ценные бумаги (паи ПИФ) вместо вклада. Ведь вклад хотя бы может гарантировать доход, в отличии от них. Паи — это всегда большой риск, — объясняет начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Известно, что с января по август 2021 года жители СФО пожаловались на мисселинг 196 раз. Это на 20% больше, чем год назад.

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