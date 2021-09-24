Погода в Новосибирске на 24 сентября 2021 года: ночью ниже нуля

В Новосибирске снова пройдет дождь и мокрый снег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске на 24 сентября 2021 года: по-прежнему очень холодно днем, ночью обещают заморозки. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +6…+8 градусов, ночью — похолодание до -1...+1. Будет облачно, преимущественно без осадков, подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. В Новосибирской области температура понизится до +4, ночью будет до -1, при прояснениях — до -6 градусов. Будет переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью — с мокрым снегом. При прояснениях туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает пасмурную погоду без осадков. Днем и ночью температура будет держаться около +5…+6.

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