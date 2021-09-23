В Новосибирске прошла экологическая акция «Подари дыхание будущему»

Фото: Новосибирское областное отделение РКК.

Приветственное слово директора школы № 77 Натальи Савельевой дало старт началу акции «Подари дыхание будущему». Ее участниками стали первоклассники и их родители. Каждый первоклассник получил саженец сибирского кедра. После концерта в актовом зале они вместе с педагогами и родителями вышли на улицу и высадили целую аллею. Эти деревья, можно сказать, будут символизировать этих детей. Пройдет 11 лет учебы - подрастут и дерево, и ребенок. И последний сможет с гордостью сказать: «Этот кедр я вырастил сам!» Поэтому акция не только улучшает экологическое состояние в городе, но и прививает детям любовь к природе и учит нести ответственность.

Фото: Новосибирское областное отделение РКК.

Пока первоклассники высаживали аллею, ученики 4-х и 6-х классов были заняты мастер-классами. На специальных манекенах сотрудники Красного Креста обучали школьников оказывать первую помощь.

А еще перед учениками с рассказом об окружающем мире выступили сотрудники Новосибирского зоопарка. Лекция была в формате викторины. Дети узнали много нового о животных, заповедниках и способах охраны мест обитания.

Мероприятие прошло при содействии Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Саженцы предоставила организация АНО «Кедры России».