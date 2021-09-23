В Новосибирске сдали 29-этажный долгострой на 225 квартир. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой на Кавалерийской улице. Речь идет о доме № 3/1. В среду, 22 сентября, свои долгожданные квартиры получили 176 дольщиков. Строить дом начали еще в 2013 году. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— Сроки строительства неоднократно продлевались, в феврале 2021 года застройщик был признан банкротом и введено конкурсное производство, — рассказал прокурор Заельцовского района Олег Алексеев. — Завершение строительства многоквартирного здания контролировала прокуратура, — добавил он.

В настоящий момент на Кавалерийской полностью готова жилая часть дома. А вот подземные парковки еще предстоит доделать. Сейчас там неполностью подготовлены инженерные сети и оборудование.

Несмотря на то, что паркинг еще будут достраивать, мэрия разрешила ввести в эксплуатацию жилую часть здания. Второй этап строительства также будет контролировать прокуратура.

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