В новосибирской школе затравили ребенка из-за несданных денег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 23 сентября, стало известно о травле ребенка в одной из новосибирских школ. Началась она после того, как родители отказались участвовать в благотворительной помощи школе. Об этом КП-Новосибирск сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Сейчас мы с этим вопросом будем разбираться, несомненно, тщательно. По результатам проверки будет принято соответствующее решение. Стоит отметить, по тем проверкам, которые уже проведены, в прокуратуре не устанавливали факты, когда вопросы, связанные с поборами, были инициированы администрацией образовательных учреждений. Выявленные нарушения касались попечительских советов и тому подобных образовательных организаций, — отметил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры Новосибирской области Николай Архипов в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск.

Известно, при ранее проведенных проверках прокуроры устанавливали факты того, что родители учеников участвуют в содержании школы. Также выяснялось, что в некоторых школах члены попечительских организаций устанавливали фиксированные взносы, которые надо было платить с определенной периодичностью. Тех же, кто отказывался это делать, всячески побуждали к оплате.

Ранее КП-Новосибирск подробно писала о поборах в школах Новосибирска. Так, с начала учебного года многие родители с содроганием читают сообщения в школьных чатах. Мам и пап просят сдавать деньги на вещи, которые должна приобретать сама школа. В свою очередь юристы напоминают, родители вправе оказывать добровольную помощь школам, а вот принудительное взимание денег недопустимо.

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