Специалисты АО «РЭС» приняли участие в VI Всероссийской неделе охраны труда

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Вопросы охраны труда и производственной безопасности всегда были ключевыми в деятельности предприятий энергетической отрасли. Самое пристальное внимание данному направлению уделяется и в АО «РЭС» - системообразующем электросетевом предприятии энергосистемы Новосибирской области. В компании поддерживают высокий уровень организации работы в области охраны труда и промышленной безопасности, а профильные специалисты регулярно принимают участие в специализированных мероприятиях и различных профессиональных конкурсах, в которых стабильно занимают призовые места.

В рамках деловой программы ВНОТ специалисты АО «РЭС», курирующие вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, приняли участие в пленарных сессиях, конференциях и совещаниях, а также посетили специализированную выставку, где были проведены презентации систем управления, консалтинга и IT-решений в сфере охраны труда и средств индивидуальной защиты.

Одной из центральных тем ВНОТ стала охрана здоровья на производстве в ковидный и постковидный период. Стоит отметить, что в этом направлении новосибирские энергетики успешно реализуют целый комплекс мероприятий, позволяющих предотвратить распространение коронавирусной инфекции и обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность персонала компании.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В целом за четыре дня на Всероссийской неделе охраны труда прошло более 100 сессий, дискуссий и мастер-классов, в которых приняли участие более 2500 человек.

Ежегодное участие специалистов АО «РЭС» в подобных мероприятиях позволяет внедрять на предприятии передовой опыт по созданию безопасных условий труда, расширять профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также совершенствовать работу по улучшению условий и охраны труда на энергообъектах сетевой организации.