Министр образования рассказал, при каких условиях новосибирские школы переведут на дистанционное обучение

Сейчас на удаленке из-за ковида находятся десятки классов
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске школьники будут переведены на онлайн обучение лишь по рекомендации главного санитарного врача. Об этом КП-Новосибирск рассказал министр образования Сергей Федорчук.
— Только по решению штаба на основании заключения главного санитарного врача НСО. Срок сказать не могу. Все будет зависеть от ситуации. Пока даже не планируется, — заявил чиновник.
К слову, сейчас на онлайн обучении находятся десятки классов, которые ушли на карантин из-за коронавирусной инфекции.
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