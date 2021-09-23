Министр образования рассказал, при каких условиях новосибирские школы переведут на дистанционное обучение

Сейчас на удаленке из-за ковида находятся десятки классов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске школьники будут переведены на онлайн обучение лишь по рекомендации главного санитарного врача. Об этом КП-Новосибирск рассказал министр образования Сергей Федорчук.

— Только по решению штаба на основании заключения главного санитарного врача НСО. Срок сказать не могу. Все будет зависеть от ситуации. Пока даже не планируется, — заявил чиновник.

К слову, сейчас на онлайн обучении находятся десятки классов, которые ушли на карантин из-за коронавирусной инфекции.

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