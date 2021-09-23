Пенсионеры смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Новосибирский зоопарк объявил декаду пожилого человека. Так, с 27 сентября по 25 октября пенсионеры смогут сходить туда бесплатно. Информация об этом появилась в официальной группе зоопарка им. Р. А. Шило соцсети.

— Вход бесплатный для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет. Такие акции зоопарк проводит дважды в год, уже с 2008 года. В этот раз она приурочена ко Дню пожилого человека. А вот весенняя акция с датой не связана — проводится для того, чтобы выразить уважение к представителям старшего поколения, — отметили в зоопарке.

Известно, для участия в акции посетителям нужно предъявить документ. Всем пенсионерам в зоопарке предложат также скандинавские палочки для прогулки.

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