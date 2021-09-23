В Новосибирске от коронавируса за сутки умерли 11 пенсионеров

Коронавирус за последний день выявили у 171 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 23 сентября, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 11 пациентов и все — люди пенсионного возраста.

— Скончались трое мужчин 74, 79, 86 лет и восемь женщин 53, 57, 61, 67, 67, 71, 84 и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 902 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 171 человека, с выздоровлением выписали 108 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 62 362 случая коронавируса, в том числе у 5 074 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 49 819 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 749 пациентов, в том числе 38 детей. В отделениях реанимации находятся 160 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 21 пациент.

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