Из Новосибирска возобновят прямые рейсы в Киргизию

На рейс можно попасть с ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации Фото: Иван ВИСЛОВ

Из Новосибирска в Киргизию возобновят рейсы. Ранее их прекратили из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает федеральный штаб.

— Пассажиры будут допущены до рейса лишь при условии, что будут соблюдаться все правила путешествия при Covid-19. Также необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, — говорится в сообщении.

Из столицы Сибири намечен рейс в Киргизию (Ош) раз в неделю. Улететь из столицы Сибири можно будет уже со вторника, 5 октября.

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