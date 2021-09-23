Под Новосибирском будут судить мужчину, зарезавшего знакомую

Он нанес ей 5 ударов ножом в грудь, а после спрятал труп в подполе дома. Фото: СК РФ по НСО.

В Искитимском районе произошло жестокое убийство — там 45-летний мужчина зарезал свою знакомую. В отношении сибиряка завершили расследование уголовного дела. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, с 13 по 15 апреля 2021 года обвиняемый гостил у своей 43-летней приятельницы в квартире дома 13 по улице Мира в селе Лебедевка Искитимского района. Все это время они пьянствовали. В один из дней посиделки обернулись ссорой. В ходе конфликта мужчина схватил со стола нож и не менее пяти раз ударил им знакомую в грудь. Ранения оказались фатальными для сибирячки. После убийства он решил скрыть содеянное — спрятал труп в подпол дома, а сам скрылся, — уточнили в СК.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в полицию заявила мать убитой. Она рассказала, что дочка несколько дней не выходит с ней на связь, а ее мобильный недоступен. Полицейские организовали поисковые мероприятия, в ходе которых установили, исчезновение носит криминальных характер.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого. Им оказался 45-летний житель села Лебедевка. Ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, — добавили в пресс-службе полиции.

После того как преступника поймали, его поместили в СИЗО. Вину в содеянном сибиряк признал лишь частично.

Сейчас уголовное дело в отношении него направлено в суд — в ближайшее время его рассмотрят там по существу.

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