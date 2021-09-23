В Новосибирске массовое ДТП заблокировало движение трамваев

Иномарки столкнулись на улице Сибиряков-Гвардейцев

В четверг, 23 сентября, в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись три автомобиля: Honda и Hyundai и кроссовер Renault. Кадры с места ДТП появились в соцсетях.

— Авария блокировала движение трамваев и серьезно затруднила проезд транспорта на данном участке, — написал очевидец в группе «АСТ-54».

Как уточнили корреспонденту КП-Новосибирск в ГИБДД по городу, экипаж ДПС выехал на место аварии. Обстоятельства и причины случившегося установят полицейские.

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