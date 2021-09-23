Под Новосибирском массово погибли грачи. Фото: "АСТ-54".

Жуткое видео появилось в соцсетях. На нем — множество мертвых птиц лежат на земле. Выяснилось, пугающие кадры сняли в среду, 22 сентября, в Усть-Тарке под Новосибирском.

— Накануне в райцентре Новосибирской области в течение одних суток погибли порядка 300-400 ворон, при этом другие птицы не пострадали. Скорее всего, речь идет об отравлении, но чем отравлены птицы — пока непонятно, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Как оказалось, мертвые птицы на видео не вороны, а грачи. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск сообщил орнитолог Алексей Яновский. При этом специалист отметил, что причину гибели может установить только специальная экспертиза.

— Можно предположить, что гибель произошла от отравления ядохимикатами. Например, на свалках, где потравили крыс или мышей-полевок. Или грачи могли отравиться плесневелыми зерноотходами. Также возможно, грачей отравили целенаправленно. Уж очень их много в сельхозландшафте, особенно в эти предотлетные для них недели. На ночь они прилетают с полей свалок зернотоков в райцентр и своим карканьем мешают жизни людей, — рассказал КП-Новосибирск эксперт.

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