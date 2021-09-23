В Новосибирской области от коронавируса вакцинировалось более 33% взрослого населения

Для формирования коллективного иммунитета нужно вакцинировать 60% взрослых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области составили карту вакцинированного населения от Covid-19 по городам и районам. На 22 сентября, по данным Минздрава, однократно привились 729 097 жителей области, а это — 33,4% населения.

— Первое место среди регионов занимает Кочковский район. Там привито 51,58% взрослого населения. Не отстают Чистоозерный (49,01%), Венгеровский (46,72%), Барабинский (44,86%) и Кыштовский (42,19%) районы, — пишет пресс-служба Минздрава.

Рейтинг замыкает Искитим — 23,94%, а также среди «отстающих» — Искитимский, Коченевский, Доволенский и Новосибирский районы.

В самом Новосибирске от коронавирусной инфекции привились уже 34,17% взрослых.

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