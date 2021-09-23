В Новосибирске дорожники стали укладывать асфальт во время дождя

В Новосибирске дорожные рабочие стали укладывать асфальт во время дождя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 23 сентября пробка сковала улицу Станиславского в Новосибирске. По данным сайта «2ГИС», утром там начали укладывать асфальт. Дорожников не смутили погодные условия — моросящий во время работ дождь. А вот водители остались недовольны — из-за ремонта дороги они встали в жуткую пробку.

Новосибирские автомобилисты возмутились тем, что асфальт стали укладывать осенью, под дождем, да еще и в час-пик. Свои недовольные отзывы они написали на сайте «2ГИС».

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в Новосибирске приведут в нормативное состояние 1,7 миллионов квадратных метров дорог. Глава города отмечал, в этом году ремонт делали в сжатые сроки. Это произошло из-за того, что на восстановительные работы поздно выделили финансирование.

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