В Новосибирске планируют благоустроить парк «Сосновый бор»

Парк станет местом для отдыха Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Новосибирске в Калининском районе города хотят благоустроить и сделать из парка «Сосновый бор» место для отдыха. Сейчас разрабатывается концепция его дальнейшего развития и проводятся исследования совместно со специалистами Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН.

— Пока идет обследование территории. О проекте говорить пока рано. Наша задача — сделать парк ухоженным, чистым, с минимальным благоустройством, — рассказала КП-Новосибирск замначальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова.

Известно, что парк станет местом рекреационной зоны, лесопарка для отдыха и рекреации жителей не только Калининского района, но и, в принципе, всего города, отметила Смирнова. К началу ноября после окончательного заключения ЦСБС СО РАН станет ясно, будет ли следующий этап разработки парка.

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