В Калининском районе Новосибирска День дружбы отметят большой ярмаркой

Гости ярмарки смогут попробовать товары местных производителей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске в Калининском районе пройдет традиционный День дружбы, на котором представят товары местных сельхоз производителей. Праздник состоится в четверг, 23 сентября.

— Стало хорошей традицией проводить День дружбы и отмечать его богатой осенней ярмаркой, предоставив покупателю самый широкий ассортимент товаров. Более 30 операторов из четырех районов Новосибирской области уже подтвердили свое участие, — говорится на сайте мэрии.

Похожая ярмарка впервые прошла шесть лет назад. Уже тогда она заявила о себе, как о хорошем способе поддержки местных товаропроизводителей.

Начнется праздник с 11:00 на площади у Дворца культуры им. М. Горького. В 15.00 в зале ДК с творческой программой выступят творческие коллективы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.