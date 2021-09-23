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Общество23 сентября 2021 6:05

В Калининском районе Новосибирска День дружбы отметят большой ярмаркой

Мероприятие пройдет 23 сентября
Мария ГРИГОРЯН
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Гости ярмарки смогут попробовать товары местных производителей

Гости ярмарки смогут попробовать товары местных производителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске в Калининском районе пройдет традиционный День дружбы, на котором представят товары местных сельхоз производителей. Праздник состоится в четверг, 23 сентября.

— Стало хорошей традицией проводить День дружбы и отмечать его богатой осенней ярмаркой, предоставив покупателю самый широкий ассортимент товаров. Более 30 операторов из четырех районов Новосибирской области уже подтвердили свое участие, — говорится на сайте мэрии.

Похожая ярмарка впервые прошла шесть лет назад. Уже тогда она заявила о себе, как о хорошем способе поддержки местных товаропроизводителей.

Начнется праздник с 11:00 на площади у Дворца культуры им. М. Горького. В 15.00 в зале ДК с творческой программой выступят творческие коллективы.

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