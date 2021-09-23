В Калининском районе Новосибирска День дружбы отметят большой ярмаркой

Гости ярмарки смогут попробовать товары местных производителей
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске в Калининском районе пройдет традиционный День дружбы, на котором представят товары местных сельхоз производителей. Праздник состоится в четверг, 23 сентября.
— Стало хорошей традицией проводить День дружбы и отмечать его богатой осенней ярмаркой, предоставив покупателю самый широкий ассортимент товаров. Более 30 операторов из четырех районов Новосибирской области уже подтвердили свое участие, — говорится на сайте мэрии.
Похожая ярмарка впервые прошла шесть лет назад. Уже тогда она заявила о себе, как о хорошем способе поддержки местных товаропроизводителей.
Начнется праздник с 11:00 на площади у Дворца культуры им. М. Горького. В 15.00 в зале ДК с творческой программой выступят творческие коллективы.
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