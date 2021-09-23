В Новосибирске из горящего барака спаслись 20 человек. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске по адресу 3-й переулок Серафимовича вспыхнул дом № 16. Барак загорелся вечером в среду, 22 сентября. По словам жильцов, возгорание случилось из-за замыкания проводки. Об этом они рассказали в соцсетях.

— УК не подготовила наш дом к отопительному сезону в надежде, что нас расселят. Чтобы не замерзнуть, жильцы включили обогреватели, и дохлая проводка не вывезла программу, — написала жительница барака в группе «АСТ-54».

По словам женщины, дом должна была расселить компания «СК-Инвест». Якобы фирма получила тендер на эти цели. Но никаких подвижек к расселению новосибирцев из аварийного барака, по словам сибирячки, не было.

К счастью, пожар обошелся без жертв и пострадавших. Из горящего дома самостоятельно эвакуировали 20 жильцов. На месте ЧП работали пожарные расчеты.

— Огонь повредил перегородки на мансардном этаже, стены квартир №16,17,18. При помощи специальных устройств огнеборцы спасли двоих человек. Локализовали пожар в 00:37, а полностью ликвидировали в 02:56, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Тушили огонь 11 единиц техники и 35 человек личного состава. Кроме того, на месте работали 3 звена газодымозащитной службы.

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