Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 5:13

Под Новосибирском арестовали женщин, задолжавшим по алиментам 1,4 миллиона рублей

Погасить долги перед детьми сибирячки даже не пытались
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Новосибирском арестовали женщин, задолжавшим по алиментам 1,4 миллиона рублей.

Под Новосибирском арестовали женщин, задолжавшим по алиментам 1,4 миллиона рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кочковском районе Новосибирской области на 10 суток арестовали двух женщин. Сибирячки не платили алименты своим детям, в результате чего задолжали им в общей сложности почти 1,4 миллиона рублей. Их неоднократно привлекали к административной ответственности, но все было безрезультатно. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области.

— В очередной раз приставы-исполнители доставили 28-летнюю и 37-летнюю должниц в отделение для дачи объяснений. Там на них составили протоколы за неуплату средств на содержание детей. Суд рассмотрел протоколы и вынес решение, что безответственных матерей нужно изолировать — их арестовали на 10 суток, — уточнили в ведомстве.

Если сибирячки продолжат халатно относиться к родительским обязанностям, им грозит уже уголовная ответственность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.