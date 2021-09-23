Под Новосибирском арестовали женщин, задолжавшим по алиментам 1,4 миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кочковском районе Новосибирской области на 10 суток арестовали двух женщин. Сибирячки не платили алименты своим детям, в результате чего задолжали им в общей сложности почти 1,4 миллиона рублей. Их неоднократно привлекали к административной ответственности, но все было безрезультатно. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области.

— В очередной раз приставы-исполнители доставили 28-летнюю и 37-летнюю должниц в отделение для дачи объяснений. Там на них составили протоколы за неуплату средств на содержание детей. Суд рассмотрел протоколы и вынес решение, что безответственных матерей нужно изолировать — их арестовали на 10 суток, — уточнили в ведомстве.

Если сибирячки продолжат халатно относиться к родительским обязанностям, им грозит уже уголовная ответственность.

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