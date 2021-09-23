В Новосибирске Заксобрание раскритиковало работу «Экология-Новосибирск»

Компания не справляется с объемом работ Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске прошло собрание комитета по строительству, ЖКХ и Заксобрания, на котором депутаты осудили мусорную реформу, в частности работу «Экология-Новосибирск».

— Объемы мусора непрерывно растут, а санитарное состояние территорий ухудшается. Годовой объем накопления отходов в регионе превышает 9,7 тысячи кубических метров, в том числе, от населения — более 6,6 тысячи. Кроме того, за 2019-2020 годы не был построен ни один полигон, — заявил аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерий Алехин.

Также он рассказал, что в регионе не хватает услуг по сбору и вывозу мусора. Обговоренные условия не выполняются должным образом. Где-то мусор не вывозится неделями, а в некоторых местностях вообще никакой работы не осуществляется.

— С момента проверки КСП еще 81 населенный пункт нашей области добавился к территориям, охваченным услугой по вывозу мусора. 24 тысячи договоров заключено в настоящий момент регоператором с юридическими лицами, — сообщила генеральный директор «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

Компания пообещала исправить ситуацию с вывозом мусора до 1 октября 2021 года. Но не смотря на обещания исходя из итогов собрания судьба «Экологии-Новосибирск» находится все еще в подвешенном состоянии. К слову, по решениям арбитража организация должна выплатить суммарно больше 600 млн руб. перевозчикам.

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