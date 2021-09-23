Пробки в Новосибирске на утро 23 сентября 2021 года: затор на Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 23 сентября 2021.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 23 сентября 2021 года: затор образовался на улице Станционной. Также сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улице улицах Котовского, Станиславского, Плахотного и Ватутина. Затруднено движение по улицам Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Сложно проехать по улице Студенческой и Сибиряков-Гвардейцев.
На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Восход, Бориса Богаткова и Кирова. Движение по улице Гурьевской и Добролюбова также затруднено
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 23 сентября, составил 7 баллов.
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