ХК «Сибирь» уступила победу «Металлургу» в последнем домашнем матче сентября

Хоккеисты упустили три шайбы в ходе игры. Фото: hcsibir.ru

В Новосибирске прошла встреча команды местных хоккеистов со спортсменами из Магнитогорска. Игра «Сибири» и «Металлурга» состоялась в четверг, 22 сентября. Она стала завершающей игрой в первой домашней серии сезона 2021/22.

— Хороший матч был, напряженный, во многих компонентах игры сопернику не уступали. Индивидуальные ошибки в обороне приводили к голам, и игра надломилась. Не смогли переломить ход встречи, — подвел итоги главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

Шайбы в ворота приминающей стороны забросили: Анатолий Никонцев в меньшинстве (27-я минута), Андрей Чибисов в равных составах (33-я минута) и Никита Коростелев в большинстве (37-я минута).

Уже в эту субботу, 25 сентября, «Сибирь» сразится в гостевой игре с «Барысом», а «Металлург» сразится с ЦСКА.

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