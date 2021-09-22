В ДТП с «ВАЗом» и иномаркой под Новосибирском погибли два человека

В Карасукском районе Новосибирской области в аварии погибли два человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Карасукском районе Новосибирской области в аварии погибли два человека. ДТП случилось вечером в среду, 22 сентября.

— В 20:30 37-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 ехал по автодороге Н-1010, со стороны села Шиловакурья в направлении трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». При выезде на 376 км трассы не предоставил преимущество автомобилю Toyota Land Cruiser Prado, ехавшему со стороны Новосибирска в направлении Карасука, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В результате аварии на месте погибла 62-летня пассажирка «ВАЗ». Водитель авто скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

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