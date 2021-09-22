«Да это же ангел»: странные лучи света появились в небе над Новосибирском

Вечером в среду, 22 сентября, в небе над Новосибирском появились странные лучи света. Фото: "АСТ-54"
Вечером в среду, 22 сентября, в небе над Новосибирском появились странные лучи света. Их сфотографировали очевидцы, позже снимки попали в сеть.
— Необычное оптическое явление запечатлели люди в вечернем небе над Нарымским сквером, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и были опубликованы снимки.
В комментариях под постом сибиряки стали выдвигать свои версии насчет природы столь необычного явления. А некоторые просто поделились своими ассоциациями к странным лучам света среди облаков:
— На втором снимке — это же ангел с мечом.
— Может это световой столб? Такое, правда, обычно зимой бывает.
— Прямо как космический корабль какой-то, — пишут люди.
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