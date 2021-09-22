Новосибирцам стали чаще делать ПЦР-тесты. И вот почему

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, почему сибирякам стали чаще делать ПЦР-тесты.
Фото: ИВАНОВА Диана
В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, почему сибирякам стали чаще делать ПЦР-тесты. Напомним, в последние несколько недель поток сибиряков, желающих пройти тестирование на коронавирус, ощутимо увеличился. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как перед детской поликлиникой на ОбьГЭСе собралась огромная очередь людей, пришедших туда сделать тест на ковид.
— Увеличение количества пациентов, которым необходимо провести исследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР-теста связано с ростом заболеваемости ОРВИ, — сообщили в областном минздраве в ответ на запрос КП-Новосибирск.
Напомним, по данным областного оперштаба, в регионе за весь период пандемии зарегистрирован 62 191 случай коронавируса, 168 из них — за последние сутки. Обращений с ОРВИ за прошедшие сутки по данным на утро 22 сентября было зарегистрировано 5 169.
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