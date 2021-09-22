В Новосибирске задержали банду наркоторговцев

В банде было 6 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске правоохранители задержали банду наркоторговцев. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Всем задержанным от 26до 29 лет. В банде их было всего 6 человек. Молодые люди продавали тяжелые наркотики в разные города России через интернет, — сообщает источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Оперативникам удалось вычислить 14 эпизодов, где была задействована банда наркоторговцев.
— У них было изъято 100 килограмм сильнодействующих веществ и 20 граммов наркотических средств синтетического происхождения, — уточнил источник.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».
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