Жительница Новосибирска пожаловалась на испорченную годовщину свадьбы

Кафель был сломан. Фото: "Flamp"
Жительница Новосибирска пожаловалась на испорченную годовщину. Сибирячка арендовала домик, чтобы провести там несколько дней с мужем.
— Я отдала за него 5700 рублей за сутки вместе с завтраком. Состояние номера люкс плачевное: разбитый гуляющий кафель, который хрустит под ногами, в спальне — разбитый телевизор. Грязные плафоны светильников, грязное зеркало в разводах, — описывает состояние домика женщина.
Как говорит женщина, в номере было ужасно холодно. Завтрак не оправдал ее с мужем ожидания.
— Просто оставили под дверью тарелку в пленке с вафлями за 15 рублей, двумя яйцами, тостами и с двумя ломтиками сыра. Ах да, и конечно же кофе 3в1! — негодует сибирячка.
В комментариях новосибирцы поддержали женщину:
— Завтрак конечно умора!
— Ужас!
— Это место вряд ли достойно внимания приличного человека.
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