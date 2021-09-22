В Новосибирской области пенсионерам не выдавали одежду в доме милосердия

Нескольким пенсионерам не выдали джемпера.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Пенсионеры из Новосибирской области пожаловались на работников дома престарелых. Они утверждали, что им не выдают нужную одежду. Инцидент произошел в Коченевском районе. За пенсионеров вступилась районная прокуратура.
— Одна из пенсионерок пожаловалась на то, что ей не выдали джемпер, — говорится в решении суда. — Директор дома милосердия не пришла на заседание, но предоставила заявление о том, что полностью согласна с предъявленными претензиями.
Коченевский районный суд обязал администрацию учреждения выдать пенсионерам нужную одежду.
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