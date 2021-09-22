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Общество22 сентября 2021 18:12

В Новосибирской области пенсионерам не выдавали одежду в доме милосердия

За них вступилась районная прокуратура
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Нескольким пенсионерам не выдали джемпера.

Нескольким пенсионерам не выдали джемпера.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пенсионеры из Новосибирской области пожаловались на работников дома престарелых. Они утверждали, что им не выдают нужную одежду. Инцидент произошел в Коченевском районе. За пенсионеров вступилась районная прокуратура.

— Одна из пенсионерок пожаловалась на то, что ей не выдали джемпер, — говорится в решении суда. — Директор дома милосердия не пришла на заседание, но предоставила заявление о том, что полностью согласна с предъявленными претензиями.

Коченевский районный суд обязал администрацию учреждения выдать пенсионерам нужную одежду.

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