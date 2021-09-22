Под Новосибирском мужчина упал в вырытую коммунальщиками яму и захлебнулся

В Мошковском районе Новосибирской области в ночь с 19 на 20 сентября произошла трагедия. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Мошковском районе Новосибирской области в ночь с 19 на 20 сентября произошла трагедия. Там, как рассказывают очевидцы, мужчина упал в яму, вырытую коммунальщиками, и захлебнулся водой.

— По словам нашего подписчика, трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник, 20 сентября. По предварительной информации, 50-летний мужчина не заметил вырытой ямы, которая не была должным образом огорожена, упал в нее и потерял сознание. По стечению обстоятельств в яме скопилось довольно большое количество воды, которой он впоследствии захлебнулся, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев.

В областном Следственном комитете КП-Новосибирск подтвердили факт трагедии, однако подробности произошедшего пообещали сообщить позже.

— Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

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