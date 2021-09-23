Трое новосибирцев попали под суд за сеть подпольных казино

Компьютеры в нелегальных клубах имитировали игровые автоматы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Дзержинском районном суде начали слушать дело 40-летнего организатора сети нелегальных казино и двух его сообщников. По версии следствия, мужчина решил заняться нелегальным игорным бизнесом в начале 2018 года. Он арендовал четыре помещения, нашел мониторы и системные блоки для онлайн-казино вместо игровых автоматов. Закупил программу и нанял сотрудников — 35-летнюю женщину и 33-летнего мужчину.

— В период с июня 2018 года по декабрь 2019 года клиенты приходили по указанным адресам, перечисляли деньги и получали за них баллы. Затем играли в онлайн казино и в зависимости от выигрыша обналичивали виртуальный счет, — сообщила помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.

33-летний подозреваемый занимался охраной подпольных клубов, привлекая для этого других мужчин. Ранее все трое были не судимы.

В ходе рейдов после 31 декабря 2019 года сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД закрыли нелегальные заведения. Следователи возбудили уголовное дело об организации нелегальных азартных игр группой лиц по предварительному сговору. Организатор признал вину, однако его подельники отказались.

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