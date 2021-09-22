«Открыл банку, а там сюрприз»: сибиряк пожаловался на квашеную капусту с плесенью

Плесень оказалась в двух банках. Фото: «Flamp».

Сибиряк пожаловался на заплесневевшую капусту, купленную в одном из магазинов Новосибирска. Мужчина приобрел ее себе на ужин, но полакомиться ей так и не удалось.

— Открыл банку, а там такой плесень. Открыл вторую банку, а из нее отвратный прогорклый неприятный запах. Я отнес их обратно, где купил, — возмущается покупатель на сайте «Flamp».

Мужчина переживал, что обратно без чека товар не примут. Однако продавцы пошли на встречу и вернули ему деньги.

В комментариях под отзывом новосибирцы похвалили сибиряка:

— Молодец, что вернул.

— В следующий раз смотри на дату выпуска!

— Научись солить сам капусту.

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