«Открыл банку, а там сюрприз»: сибиряк пожаловался на квашеную капусту с плесенью

Плесень оказалась в двух банках. Фото: «Flamp».
Сибиряк пожаловался на заплесневевшую капусту, купленную в одном из магазинов Новосибирска. Мужчина приобрел ее себе на ужин, но полакомиться ей так и не удалось.
— Открыл банку, а там такой плесень. Открыл вторую банку, а из нее отвратный прогорклый неприятный запах. Я отнес их обратно, где купил, — возмущается покупатель на сайте «Flamp».
Мужчина переживал, что обратно без чека товар не примут. Однако продавцы пошли на встречу и вернули ему деньги.
В комментариях под отзывом новосибирцы похвалили сибиряка:
— Молодец, что вернул.
— В следующий раз смотри на дату выпуска!
— Научись солить сам капусту.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер