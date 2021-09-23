В Новосибирске вновь судят фаната Шнурова за драку с полицией двухлетней давности

По закону сибиряку может грозить срок. Фото: Виктория МИНАЕВА

Директор новосибирской фирмы рискует получить срок за драку с полицией. Уголовное дело 34-летнего дебошира вновь рассматривает Калининский районный суд.

Сам скандал случился вечером 24 октября 2019 года возле ЛДС «Сибирь». Пьяный фанат Шнурова возвращался с концерта «Ленинграда» с девушкой и решил станцевать на машине ППС. Мужчина начал прыгать на капоте, но упал на землю. К нему подошли полицейские и потребовали проехать в отделение. В ответ дебошир стал материть правоохранителей.

— Полицейские надели на него наручники, а мужчина в ответ он пнул сотрудника несколько раз по ноге и один раз по голове. Врачи зафиксировали перелом плюсневой кости на правой стопе — травму средней степени тяжести. В результате полицейский оказался на больничном, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Нападавшего обвинили в оскорблении сотрудников власти и нанесении травм, опасных для жизни и здоровья. Обвиняемый признал вину лишь частично — за маты извинился, а удары оправдал тем, махал ногами из-за боли от наручников.

— Мы просили назначить 1 год лишения свободы. Подсудимый получил судебный штраф в 50 тысяч рублей, однако мы оспорили это решение дело вернулось на рассмотрение в суд, — прокомментировала Елена Новикова.

Теперь суду предстоит вновь решить судьбу мужчины.

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