В Новосибирске продают нефритового дракона за 900 тысяч рублей

Уникальную скульптуру продают, чтобы спасти скульптора. Фото: предоставлено героями публикации

Уникальная статуэтка дракона из нефрита с янтарем появилась в продаже на «Авито». Московский антиквар рассказал КП-Новосибирск историю экспоната:

— Это китайский дракон Цин Лун, в переводе «Хранитель востока». Уникальная работа находится в Новосибирске, ее автор — народный скульптор Армении Мартин Айвазян. Причина продажи — художнику нужна срочная дорогостоящая операция в Германии. Находится скульптура в Новосибирске, — рассказал антиквар Андрей.

Размер статуэтки с постаментом — 80х60х55 см. Дракон весом 32 килограмма декорирован природным янтарем. Скульптура стоит почти 900 тысяч рублей, и есть желающие ее приобрести. Но продать ее оказалось непросто:

— Я показывал дракона гостям из КНР — они были под впечатлением и хотели приобрести статуэтку. Однако для них возникла серьезная проблема - как получить документацию для таможни. Дело не только в нефрите, должно быть заключение экспертизы о культурной и исторической ценности, — сообщил антиквар.

Скульптуру нельзя вывезти из страны без разрешения экспертизы историков. Фото: предоставлено героями публикации

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