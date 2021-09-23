Погода в Новосибирске на 23 сентября 2021 года: не забудьте зонтики

Вместе с дождем может пойти мокрый снег. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Новосибирске на 23 сентября 2021 года: по-прежнему очень холодно, не прекращаются дожди, а по ночам наступают заморозки. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +6…+8 градусов, ночью — похолодание до +1...+3. Будет облачно, небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом, подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. В Новосибирской области температура понизится до +4, ночью будет до -1 градуса. Будет небольшой дождь с мокрым снегом, - сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает пасмурную погоду без осадков. Днем будет всего около +5…+6 градусов, ночью опустится до +2.

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