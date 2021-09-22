В Новосибирске женщина без маски устроила в магазине скандал

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

К сожалению, несоблюдение простых правил поведения в общественных местах продолжает приводить к конфликтам между жителями Новосибирска. В их разрешении ежедневно приходится участвовать сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

21 сентября в 17.27 в супермаркете на улице Первомайской города Бердска разгорелся конфликт между кассиром и покупательницей без макси. После долгих препирательств сотрудникам магазина пришлось вызвать наряд ГБР - только угроза объясняться с профессиональной вооруженной охраной побудила клиента соблюсти обязательный для всех масочный режим и использовать средство индивидуальной защиты.

В 18.05 в кафе на площади Ленина экипажем ГБР-75 был задержан мужчина, решивший, что может не рассчитываться по счету. Сумма нанесенного ущерба составила 3500 рублей, поэтому незадачливый гурман был передан сотрудникам полиции для установления личности и привлечения к ответственности.

В 18.15 на пульт дежурной части ГВАРДИИ поступил тревожный сигнал из компьютерного клуба на улице Богаткова. Там пытались обосноваться пьяные граждане - они мешали работе заведения, где находились в том числе и несовершеннолетние. В какую именно игру любят играть нарушители Административного кодекса, узнать уже не удастся - прибытие ГБР заставило хулиганов быстро ретироваться.

Не прекращаются попытки хищений из продуктовых магазинов. В 12.55 в гастрономе в районе Нарымского сквера удалось пресечь кражу дорогого алкоголя - в кассовой зоне был задержан мужчина, пытавшийся вынести без оплаты товар на сумму более 5 тысяч рублей. Задержанный был передан полиции.