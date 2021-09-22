В 2021 году 1100 сибиряков открыли свое дело благодаря областной программе финансирования

Светлана Багаева из Первомайского района при поддержке госпрограммы реализовала проект по производству сыров. Фото: Правительство Новосибирской области

Сыроварами, преподавателями по вокалу и столярами стали жители Новосибирской области по региональной программе. Открыть свое дело и стать предпринимателем в любой интересующей сфере жители области могут при финансовой поддержке программы «Содействие занятости населения», которая реализуется под контролем Правительства Новосибирской области.

Начальник управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова ознакомилась с реализацией программных мер государственной поддержки. Она посетила сыроварню, вокальную студию и столярную мастерскую в Новосибирске, Бердске и Искитиме.

— В Новосибирской области реализуется целый ряд мер по содействию занятости населения, включая поддержку самостоятельной занятости безработных граждан. Проекты курирует министерство труда и социального развития Новосибирской области. Так, в регионе в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения» на 2021 год на финансирование данного направления предусмотрено 29,5 миллионов рублей, из которых уже 25 миллионов рублей перечислено жителям региона, открывшим собственное дело. Индивидуальными предпринимателями благодаря этой поддержке стали 1100 человек. Еще один проект — социальный контракт — также направлен на развитие в регионе предпринимательских инициатив. Сумма поддержки по этому направлению составляет 250 тысяч рублей. Объем финансирования текущего года — 250 миллионов рублей, — прокомментировала Ольга Лаврова.

Бесплатно помогают безработным гражданам стать самозанятыми подведомственные министерству центры занятости населения. Специалисты окажут помощь в составлении бизнес-проекта, ознакомят с основами организации предпринимательской деятельности и психологическими аспектами ведения бизнеса. Вместе с карьерными экспертами человек сможет выявить свои способности и готовность к открытию своего дела, пройдя профессиональное тестирование.

Получить дополнительную информацию о возможностях открытия своего дела можно в центрах занятости населения по месту жительства или по телефону горячей линии министерства труда 8-800-100-00-82.

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