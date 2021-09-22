«Не вернулся с прогулки»: в Новосибирске ищут 69-летнего мужчину без зубов и со шрамом на носу

В рабочем поселке Краснообск в Новосибирске ищут 69-летнего Алексея Михайловича Николаева. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В рабочем поселке Краснообск в Новосибирске ищут 69-летнего Алексея Михайловича Николаева. Как пояснили КП-Новосибирск волонтеры, мужчина пропал днем 21 сентября: он находился на прогулке около своего дома. Родные наблюдали за ним из окна, однако в какой-то момент он встал и ушел. Родственники успели заметить, как он переходил дорогу около дома, но потом мужчина пропал из их поля зрения.

— Приметы: рост 165-170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. У мужчины нет зубов, на носу имеется шрам а на лице — двухнедельная щетина, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку с голубыми вставками, серо-черные штаны и вязанную шапку фисташкового цвета.

Поисковики отмечают, что мужчина может быть дезориентирован в пространстве и времени. Он может не суметь обратиться за помощью самостоятельно. Кроме того, сибиряку необходимо принимать жизненно важные лекарства.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Алексей Михайлович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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