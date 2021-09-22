Новосибирские ученые рассказали о новых разработках в сфере медицины. Фото: "Ведомости Заксобрания НСО".

В институте СО РАН, известном как Институт химической кинетики и горения имени В. В. Воеводского, развивают несколько проектов, которые могут стать новым словом в медицине. Их грантами поддержало правительство области и Российский научный фонд. Подробности о каждом ученые рассказали журналистам издания «Ведомости Законодательного Собрания».

Так, специалисты разработали уникальный прибор для забора крови — «клиникомат». Он может за считанные минуты провести полный анализ крови, а на основе полученных данных выдать оценку состояния здоровья человека. Он берет кровь без участия иглы — отверстие на коже создает сфокусированный лазерный пучок. Клиникомат может делать до 200 заборов в час. Его стоимость — 15 миллионов рублей.

Также ученые разрабатывают аэрозольные антибиотики. А испытывают их на лабораторных мышках. Мыши дышат аэрозольными лекарствами в специальных камерах, а потом у них берут кровь. Известно, ученые заражали мышек перитонитом. Выяснилось, что выжили именно те животные, которых лечили аэрозольными антибиотиками. По мнению экспертов, антибиотики в аэрозолях перспективны для лечения верхних дыхательных путей — особенно легочных осложнений после ковида. Ученые отмечают, чтобы развернуть масштабные испытания таких лекарств, нужны серьезные средства. Для этого они налаживают контакт с федеральным Минздравом.

А еще ученые исследуют свойства глицирризиновой кислоты. Кстати, она содержится в корне солодки. Она усиливает свойства других препаратов, а также обладает противовирусным действием, в том числе активно в отношении новых модификаций ковида.

Кроме того, в лаборатории фотохимии ИХКГ изучают воздействие светового излучения на вещества.

— Под действием света вещество может начать разлагаться и переходить в другие формы — как безвредные, так и токсичные. Главный вопрос: как использовать световую энергию, чтобы разрушать вредные вещества до их попадания в окружающую среду, например, в систему водоочистки? Прежде чем предлагать решения, нужно разобраться с фундаментальными вопросами, — уверен старший научный сотрудник лаборатории, кандидат химических наук Иван Поздняков.

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